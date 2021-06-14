«Слуга народу»: Порошенко — збитий льотчик, а ми посадили Медведчука

https://racurs.ua/ua/n156064-sluga-narodu-poroshenko-zbytyy-lotchyk-a-my-posadyly-medvedchuka.html

Ракурс

Олександр Корнієнко, очільник партії «Слуга народу», назвав екс-президента України Петра Порошенка збитим льотчиком, чия підтримка надалі падатиме. Представник політсили чинного глави держави Володимира Зеленського переконаний в подальшому падінні електорального рейтингу лідера «Європейської солідарності».

Підтримка Порошенка точно зменшуватиметься — правий патріотичний фланг вступає в досить глибоку кризу. І це не про ідеологію. Давайте чесно зізнаємося, всі ці дворічні розмови про те, що ми здамо країну — політика. Ми не здали країну і посадили Медведчука, в цьому наша відмінність від «ЄС», — заявив Корнієнко в інтервʼю «Бабелю».

За словами нардепа-«слуги», Порошенко зараз відчуває себе впевнено лише у Фейсбуці, який став для нього «політичною лагуною». Водночас Корнієнко вважає, що лідер «Європейської солідарності» не зможе знову реально претендувати на пост президента.

Політично він збитий льотчик вже давно, у нього антирейтинг 75%. З такими цифрами взагалі не можна говорити про масштабні історії на кшталт президентських виборів. Можна говорити про «політичні лагуни», де у тебе є підтримка. Такою «політичною лагуною» для Петра Олексійовича став Фейсбук, — підсумували у «Слузі народу».



Нагадаємо, згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), до Ради проходять пʼять партій, за лідерство змагаються «Слуга народу» та «ЄС», а на виборах президента найбільшу підтримку отримав би Зеленський — 23%. На другому місці — Петро Порошенко, якого підтримали б 13% респондентів.

Джерело: «Бабель»