«Слуга народа»: Порошенко — сбитый летчик, а мы посадили Медведчука

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Александр Корниенко, глава партии «Слуга народа», назвал экс-президента Украины Петра Порошенко сбитым летчиком, чья поддержка в дальнейшем будет падать. Представитель политсилы действующего главы государства Владимира Зеленского убежден в дальнейшем падении электорального рейтинга лидера «Европейской солидарности».

Поддержка Порошенко точно будет уменьшаться — правый патриотический фланг вступает в довольно глубокий кризис. И это не про идеологию. Давайте честно признаем, все эти двухлетние разговоры о том, что мы сдадим страну — политика. Мы не сдали страну и посадили Медведчука, в этом наше отличие от «ЕС», — заявил Корниенко в интервью «Бабелю».

По словам нардепа-«слуги», Порошенко сейчас чувствует себя уверенно только в Фейсбуке, который стал для него «политической лагуной». В то же время Корниенко считает, что лидер «Европейской солидарности» не сможет снова реально претендовать на пост президента.

Политически он сбитый летчик уже давно, у него антирейтинг 75%. С такими цифрами вообще нельзя говорить о масштабной истории вроде президентских выборов. Можно говорить о «политической лагуне», где у тебя есть поддержка. Такой «политической лагуной» Петра Алексеевича стал Фейсбук, — подытожили в «Слуге народа».



Напомним, согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), в Раду проходят пять партий, за лидерство борются «Слуга народа» и «ЕС», а на выборах президента наибольшую поддержку получил бы Зеленский — 23%. На втором месте — Порошенко, которого поддержали бы 13% респондентов.

Источник: «Бабель»