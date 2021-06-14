Шевченко не стыдно за игру с Нидерландами — пресс-конференция

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Ракурс

Первый матч Украины на Евро 2020 главный тренер сборной Андрей Шевченко оценил положительно.

Он «очень доволен игрой», хотя его команда проиграла Нидерландам 2:3. В позитив тренер засчитал то, как команда отреагировала на события во втором тайме после пропущенных голов.

Несмотря на то, что мы проиграли этот матч, — запишем его себе в актив. Когда играешь на таком уровне, особенно против такой команды, которая атакует и ищет моменты, то постоянно находишься в напряжении. Мне понравилось, как ребята отреагировали на это напряжение. Команда повысила свой уровень сегодняшней игрой, — рассказал Шевченко.

Он считает, что созданные Нидерландами моменты у ворот Украины — это нормально, учитывая уровень соперника. На таком уровне все допускают ошибки, считает тренер, ведь «это невероятные скорости». В сборной поддержали Миколенко, через фланг которого атаковали Нидерланды и дважды забили.

Я думаю, что на таком уровне все допускают ошибки. На них нужно учиться. Никому не должно быть стыдно и обидно за ту реакцию и за тот футбол, который показала команда. В таких матчах нам нужны быстрые футболисты. Замена Зубкова была необходима. Марлос вышел, отлично отработал. Его замена была запланирована, чтобы выпустить мобильного игрока внутрь. Где-то мы выровняли центр поля, создав несколько моментов и реализовали их, — прокомментировал матч с Нидерландами Шевченко.

Украина проиграла шестой подряд матч на чемпионатах Европы, но смогла наконец забить — пять предыдущих матчей (начиная с 2012 года) заканчивались без голов. На групповом этапе Украина сыграет еще два матча: против Северной Македонии и Австрии. В зависимости от этих игр, станет известно, пройдут kb украинцы в плей-офф.