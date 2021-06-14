В Карпатах снова выпал снег, фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

https://racurs.ua/n156066-sneg-vernulsya-v-karpaty-v-seredine-iunya-foto.html

Ракурс

Погода в Украине в июне продолжает удивлять низкими температурами.

В Карпатах на горе Поп Иван Черногорский сегодня, 14 июня, по состоянию на 7.00 была зафиксирована температура воздуха 0° и облачная погода, которые принесли с собой снег. Об этом сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в социальной сети Фейсбук.

Стоит добавить, что вчера, 13 июня, утром на горе была облачная погода с дождем и температура воздуха +2°.

В целом в Украине ухудшение погодных условий принесло с собой дожди и грозы, а также порывы ветра, сообщает пресс-служба ГСЧС.

В результате в семи областях были обесточены 62 населенных пункта:

во Львовской области — 30;

в Киевской области — 16;

в Сумской области — 4;

в Днепропетровской области — 4;

в Кировоградской области — 3;

в Донецкой области — 3;

в Запорожской области — 2.

Напомним, в мае снег неожиданно засыпал село в Ивано-Франковской области Украины.