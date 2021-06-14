Двухметрового аллигатора встретил на почте житель Флориды

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Ракурс

Двухметрового аллигатора встретил житель Флориды, который пришел на почту, чтобы отправить посылку. Инцидент произошел в городке Спринг Хилл в южном американском штате.

Аллигатор находился в вестибюле почтового отделения. Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба местного шерифа.

Аллигатора увидели примерно в 3.30 9 июня. По словам шерифа, в здании почты установлены автоматические двери. Именно поэтому животное смогло туда попасть посреди ночи.

Впоследствии служба отлова животных забрала аллигатора.

Напомним, во Флориде живет значительная популяция аллигаторов, которые нередко заползают на территорию частных домов людей. Однако гибелью местных жителей такое соседство заканчивается редко. Опасным считается аллигатор, длина которого превышает 1,2 м — такие животные могут представлять угрозу.