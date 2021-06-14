Судьи требуют закрыть доступ к информации о своей недвижимости

Судья. Фото: IStock

https://racurs.ua/n156093-sudi-trebuut-zakryt-dostup-k-informacii-o-svoey-nedvijimosti.html

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Борьба с коррупцией в Украине продолжается, но судьи планируют этому помешать. Служители Фемиды требуют закрыть доступ к конфиденциальной информации о своей недвижимости.

Соответствующий вопрос они рассмотрели во время заседанния Совета судей Украины 11 июня, передает пресс-служба Судебной власти Украины.

Основанием для рассмотрения такого вопроса стало обращение главы Херсонского городского суда, который сообщил, что из-за большого количества электронных приложений для получения информации из государственных реестров осуществляется обнародование персональной информации.

Совет судей Украины решил обратиться в Министерство юстиции Украины с требованием обеспечить соблюдение гарантий независимости судей, установив запрет сбора, хранения, использования и распространения информации в отношении судей через мобильное приложение «ДРРП Регистрация недвижимости» без использования квалифицированной электронной подписи.

Напомним, ранее мы сообщали, что работу Конституционного суда Украины (КСУ) заблокировали шесть судей. Они требуют вернуть Александра Тупицкого и Александра Касминина, указ о назначении которых судьями КСУ президент Украины Владимир Зеленский отменил в марте.