Евросоюз снимает ограничения на путешествия для иностранцев с COVID-сертификатами

В мире вводят COVID-сертификаты, фото: DW

https://racurs.ua/n156092-evrosouz-snimaet-ogranicheniya-na-puteshestviya-dlya-inostrancev-s-covid-sertifikatami.html

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Европейский совет снял ограничения на путешествия в пределах Евросоюза для иностранцев, имеющих COVID-сертификаты.

Таким образом, туристы из других стран, при соблюдении определенных условий, смогут не проходить дополнительное тестирование на коронавирусную болезнь COVID-19 или не идти на самоизоляцию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европейского совета.

Так, от прохождения обследования и самоизоляции освобождаются:

владельцы сертификатов вакцинации о прививке вакциной, одобренной EMA (Европейским агентством по лекарственным средствам), в случае, если с момента полной вакцинации прошло не менее 14 дней;

владельцы сертификатов о выздоровлении от COVID-19, если с даты получения положительного результата теста прошло менее 180 дней.

В то же время иностранцы, прибывающие из страны, где значительно повышен уровень заболеваемости COVID-19, должны и в дальнейшем предоставлять справку об отрицательном результате теста на коронавирус, проходить тестирование по прибытии и проходить обязательный карантин. Дети до 12 лет освобождаются от прохождения тестов.

Также Европейский совет призвал членов Евросоюза не рекомендовать своим гражданам посещать страны, где еще продолжают выявлять большое количество новых случаев болезни.

Напомним, в Офисе президента назвали дату появления COVID-сертификата в сервисе «Дія».