Микроавтобус с украинцами разбился в Румынии. Фото: Mukachevo.net

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 14 июня на румыно-венгерской КПП Чанадпалота-Нодьлок.

Микроавтобус на чешской регистрации, который перевозил украинских пассажиров в Венгрию, разбился. Машина врезалась в колонну грузовиков, которые стояли на границе в очереди. Об этом сообщает издание Mukachevo.net.

Отмечается, что в результате аварии один человек погиб, 16 получили ранения. По информации правоохранителей, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в больницу в Араде. Из-за ДТП движение на границе перекрыли.

Напомним, 12 июня ДТП в Киеве оставило без света часть левого берега Киева. В Деснянском районе водитель грузового автомобиля не справился с управлением и на всей скорости влетел в электроопору ТЭЦ-6. От мощного удара металлическая опора завалилась на бок и раздавил автомобиль.

Источник: Mukachevo.net