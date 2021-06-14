Святослав Вакарчук. Фото: Акценты

https://racurs.ua/n156090-novyy-roman-vakarchuka-pevec-prokommentiroval-sluhi.html

Ракурс

Святослав Вакарчук, лидер группы «Океан Эльзы» и бывший народный депутат, спровоцировал слухи о своем новом романе.

Накануне он заявил, что разводится со своей женой Лялей Фонаревой после более чем 20 лет совместной жизни. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Telegram-канал «Культурная прачечная» сообщил, что причиной развода звездной пары стал новый роман Святослава Вакарчука. Отмечается, что его заметили во Львове с новой женщиной. Новой якобы избраннице певца примерно 40 лет.

Ляля расставание переживает тяжело, и даже попала в больницу. А вот окружение музыканта говорит, что таким возвышенным давно его не видели, — говорится в посте.

У Святослава Вакарчука прокомментировали слухи о его новом романе. Там заявили, что во Львове проходил концерт музыкального проекта «Оранжерея», и Вакарчук был там со своей дочерью Дианой Фонаревой и участниками тура.

Во Львове были исключительно те, кто работают в туре. Также была Диана Фонарева, дочь. Она является декоратором, стилистом в проекте «Оранжерея», — заявили в пресс-службе музыканта.

Напомним, ранее мы сообщали, что Святослав Вакарчук сообщил о разводе со своей женой после 20 лет фактического брака. Пара не имеет общих детей, но Вакарчук воспитывал дочь Ляли от первого брака и считает ее своим ребенком.