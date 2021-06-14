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Ракурс
Дату появления COVID-сертификата в «Дії» назвал Офис президента

Дату появления COVID-сертификата в «Дії» назвал Офис президента

14 июн 2021, 15:29
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Дату появления COVID-сертификата в «Дії» назвал Офис президента. Во время традиционного совещания у Владимира Зеленского сегодня сообщили, что уже 1 июля внутренний украинский COVID-сертификат должен заработать в мобильном приложении.

Продолжается работа над созданием так называемого ковид-сертификата. По данным Министерства цифровой трансформации, 1 июля этого года внутренний украинский «ковид-сертификат» должен появиться в сервисе «Дія», — сообщили 14 июня на Банковой.

Кроме этого, премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания указал, что все области Украины находятся в «зеленой» зоне, и в соответствии с критериями Европейского Союза Украина также попала в «зеленую» зону.

Свыше 1 млн 479 тыс. граждан уже получили первую дозу вакцины от коронавируса, а по меньшей мере 238 тыс. человек — две дозы. За прошедшие выходные удалось привить 57 тыс. украинцев.


По состоянию на понедельник, 14 июня, Киев получил 4 млн 850 тыс. доз вакцин.

Напомним, 14 июня Европейский совет утвердил рекомендации Еврокомиссии и снял ограничения на путешествия в пределах ЕС для иностранцев, имеющих COVID-сертификаты. Так, туристы из других стран смогут не проходить дополнительное тестирование на коронавирус или идти на самоизоляцию.

Источник: Ракурс


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