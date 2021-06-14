Дату появи COVID-сертифіката у “Дії” назвав Офіс президента

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Дату появи COVID-сертифіката у «Дії» назвав Офіс президента. Під час традиційної наради у Володимира Зеленського сьогодні повідомили, що вже 1 липня внутрішній український COVID-сертифікат повинен запрацювати в мобільному застосунку.

Триває робота над створенням так званого ковід-сертифіката. За даними Міністерства цифрової трансформації, 1 липня цього року внутрішній український «ковід-сертифікат» має з’явитися у сервісі «Дія», — повідомили 14 червня на Банковій.

Окрім цього, прем'єр Денис Шмигаль під час наради вказав, що усі області України перебувають у «зеленій» зоні, а відповідно до критеріїв Європейського Союзу Україна також потрапила до «зеленої» зони.

Понад 1 млн 479 тис. громадян вже отримали першу дозу вакцини від коронавірусу, а щонайменше 238 тис. осіб — дві дози. За минулі вихідні вдалося щепити 57 тис. українців.

Станом на понеділок, 14 червня, Київ одержав 4 млн 850 тис. доз вакцин.

Нагадаємо, 14 червня Європейська рада затвердила рекомендації Єврокомісії та зняла обмеження на подорожі в межах ЄС для іноземців, які мають COVID-сертифікати. Так, туристи з інших країн зможуть не проходити додаткове тестування на коронавірус чи йти на самоізоляцію.