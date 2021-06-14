Святослав Вакарчук. Фото: Акценти

https://racurs.ua/ua/n156090-novyy-roman-vakarchuka-spivak-prokomentuvav-chutky.html

Ракурс

Святослав Вакарчук, лідер гурту «Океан Ельзи» та колишній народний депутат, спровокував чутки про свій новий роман.

Напередодні він заявив, що розлучається зі своєю дружиною Лялею Фонарьовою після понад 20 років спільного життя. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Telegram-канал «Культурна пральня» повідомив, що причиною розлучення зіркової пари став новий роман Святослава Вакарчука. Зазначається, що його помітили у Львові з новою жінкою. Новій нібито обраниці співака приблизно 40 років.

Ляля розставання переживає важко, і навіть потрапила до лікарні. А ось оточення музиканта каже, що таким піднесеним давно його не бачили, — йдеться в дописі.

У Святослава Вакарчука прокоментували чутки про його новий роман. Там заявили, що у Львові проходив концерт музичного проекту «Оранжерея», і Вакарчук був там зі своєю донькою Діаною Фонарьовою та учасниками туру.

У Львові були виключно ті, хто працюють на турі. Також була Діана Фонарьова, дочка. Вона є декоратором, стилістом у проекті «Оранжерея», — заявили в прес-службі музиканта.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Святослав Вакарчук повідомив про розлучення зі своєю дружиною після 20 років фактичного шлюбу. Пара не має спільних дітей, але Вакарчук виховував доньку Лялі від першого шлюбу та вважає її своєю донькою.