Мікроавтобус з українцями розбився в Румунії. Фото: Mukachevo.net

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Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 14 червня на румуно-угорському КПП Чанадпалота-Нодьлок.

Мікроавтобус на чеській реєстрації, який перевозив українських пасажирів в Угорщину, розбився. Машина врізалася у колону вантажівок, які стояли на кордоні в черзі. Про це повідомляє видання Mukachevo.net.

Зазначається, що внаслідок аварії одна людина загинула, 16 отримали поранення. За інформацією правоохоронців, троє постраждалих перебувають у важкому стані. Постраждалих доставили до лікарні в Араді. Через ДТП рух на кордоні перекрили.

Нагадаємо, 12 червня ДТП в Києві залишила без світла частину лівого берега Києва. У Деснянському районі водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням та на всій швидкості влетів у електроопору ТЕЦ-6. Від потужного удару металева опора завалилася на бік та розчавила автомобіль.

Джерело: Mukachevo.net