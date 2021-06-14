Євросоюз знімає обмеження на подорожі для іноземців з COVID-сертифікатами

У світі запроваджують COVID-сертифікати, фото: DW

https://racurs.ua/ua/n156092-ievrosouz-znimaie-obmejennya-na-podoroji-dlya-inozemciv-z-covid-sertyfikatamy.html

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Європейська рада зняла обмеження на подорожі в межах Євросоюзу для іноземців, які мають COVID-сертифікати.

Таким чином, туристи з інших країн, в разі дотримання певних умов, зможуть не проходити додаткове тестування на коронавірусну хворобу COVID-19 чи не йти на самоізоляцію. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Європейської ради.

Так, від проходження обстеження та самоізоляції звільняються:

власники сертифікатів вакцинації про щеплення вакциною, схваленою EMA (Європейським агентством з лікарських засобів), в разі, якщо з моменту повної вакцинації пройшло не менше 14 днів;

власники сертифікатів про одужання від COVID-19, якщо з дати отримання позитивного результату тесту пройшло менше ніж 180 днів.

Водночас іноземці, які прибувають з країни, де значно підвищений рівень захворюваності на COVID-19, мають і надалі надавати довідку про негативний результат тесту на коронавірус, проходити тестування після прибуття та проходити обов’язковий карантин. Діти віком до 12 років звільняються від проходження тестів.

Також Європейська рада закликала членів Євросоюзу не рекомендувати своїм громадянам відвідувати країни, де ще продовжують виявляти велику кількість нових випадків хвороби.

Нагадаємо, в Офісі президента назвали дату появи COVID-сертифіката у сервісі «Дія».