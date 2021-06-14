Судді вимагають закрити доступ до інформації про свою нерухомість

Суддя. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n156093-suddi-vymagaut-zakryty-dostup-do-informaciyi-pro-svou-neruhomist.html

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Боротьба з корупцією в Україні продовжується, але судді планують стати цьому на заваді. Служителі Феміди вимагають закрити доступ до конфіденційної інформації щодо своєї нерухомості.

Відповідне питання вони розглянули під час засідання Ради суддів України 11 червня, передає прес-служба Судової влади України.

Підставою для розгляду такого питання стало звернення голови Херсонського міського суд, який повідомив, що через значну кількість електронних додатків для отримання інформації з державних реєстрів здійснюється висвітлення персональної інформації.

Рада суддів України вирішила звернутися до Міністерства юстиції України з вимогою забезпечити дотримання гарантій незалежності суддів, встановивши заборону збирання, зберігання, використання й поширення інформації щодо суддів через мобільний додаток «ДРРП Реєстр нерухомості» без використання кваліфікованого електронного підпису.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що роботу Конституційного суду України (КСУ) заблокували шестеро суддів. Вони вимагають повернути Олександра Тупицького та Олександра Касмініна, указ про призначення яких суддями КСУ президент України Володимир Зеленський скасував у березні.