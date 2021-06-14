Ляшко домовляється про щосезонну закупівлю COVID-вакцин. Фото:

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Вакцинувати українців від коронавірусу можуть почати щосезонно.

Міністерство охорони здоров’я України розглядає таку можливість і готується до цього. Як це відбуватиметься, визначать тоді, коли дослідження підтвердять точну тривалість імунітету після імунізації. Одночасно МОЗ веде перемовини із компаніями щодо постачання вакцин від коронавірусу у 2022−2023 роках. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю НВ.

За його словами, відомство звернулося до Національної технічної групи експертів України, яка працює разом зі світовою спільнотою та відстежує позицію у всіх клінічних дослідженнях, наукових даних щодо тривалості післявакцинального імунітету до коронавірусної хвороби.

Як тільки будуть чіткі підтвердження і розуміння, що імунітет триває рік-два роки, з цього і виходитиме стратегія Міністерства охорони здоров’я щодо щорічного вакцинування і періоду, коли краще вакцинуватися, — зазначив Ляшко.



Нагадаємо, вчені заявили, щоб в Україні набути колективного імунітету від COVID-19, потрібно вакцинувати 70% населення. Україна може досягти колективного імунітету не раніше 2023 року.

Джерело: НВ