Якби грали з Україною, то продули б — в Росії не вірять у свою збірну

https://racurs.ua/ua/n156095-yakby-graly-z-ukrayinou-to-produly-b-v-rosiyi-ne-viryat-u-svou-zbirnu.html

Ракурс

Михайло Боярський, російський артист і палкий вболівальник «Зеніту», порівняв збірні України та Росії на Євро-2020. Оцінка своєї збірної Боярським, який у 2014 році підтримав позицію Володимира Путіна щодо російської агресії в Криму і підписавши колективне звернення, дуже невтішна.

Росіяни програли в першому турі 0:3 Бельгії в Санкт-Петербурзі, а Україна дала бій Нідерландам 2:3.

Звичайно, Україна набагато сильніша за Росію! Вони приголомшливо грали з Голландією. Матч був диво! Я позаздрив, як грала Україна! Дуже здорово! Якби ми грали з Україною, то продули б неодмінно, — так Боярського цитує «Спорт-Експрес».

Боярський з 8 серпня 2015 року внесений до «Чорного списку Міністерства культури України». Він фігурант бази даних центру «Миротворець» як особа, що становить загрозу національній безпеці України і міжнародному правопорядку.

На Євро-2020 Україна виступає в одній групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією. Росія веде боротьбу за вихід в плей-офф з Бельгією, Фінляндією і Данією.

Сайт «Спорт-Експрес» опублікував добірку коментарів уболівальників. Ось деякі з них:

Джерело: «Спорт-Експрес»