Росія застосувала бомбардувальники на навчаннях поблизу України

Винищувач. Фото: Военный обзор

https://racurs.ua/ua/n156096-rosiya-zastosuvala-bombarduvalnyky-na-navchannyah-poblyzu-ukrayiny.html

Ракурс

Військові навчання біля українских кордонів провела Росія. Ленінградська армія Військово-повітряних сил (ВПС) і Протиповітряної оборони (ППО) почала навчання з бомбардирувальниками Су-34 та далекими перехоплювачами МіГ-31БМ у Воронезької області.

Про це повідомив Західний військовий округ (ЗВО) у понеділок, 14 червня, передає російський «Интерфакс».

Зазначається, що під час військових навчаннь екіпажі Су-34 застосували ракетно-бомбові удари по наземних цілях умовного противника на полігоні округу.

Під час маневрів екіпажі бомбардувальників під прикриттям винищувачів-перехоплювачів МіГ-31БМ здійснили злети з аеродромів у Воронезької, Курської і Тверської областей, провели розвідку та вразили наземні цілі — укріплення, танкові колони, літаки на аеродромах та командні пункти.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що військові навчання з п’ятьма країнами НАТО проведе Україна вже влітку. Прикордонники України візьмуть участь в українсько-британських навчаннях Cossack Mace-2021, які проводитимуть на базі одного з навчальних центрів Збройних Сил України (ЗСУ).

Джерело: Интерфакс