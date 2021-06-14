Протасевич опроверг информацию о его избиении. Фото:

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Ракурс

Роман Протасевич, белорусский журналист, который удерживается властями Минска, назвал шуткой информацию телеграм-каналов о том, что его бил самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

Оппозиционер убеждает, что пятна на руках, которые попали на видео его интервью, — это следы от стяжек. Журналист заявил, что его никто не бил и он готов пройти независимую медицинскую экспертизу. Об этом Протасевич заявил 14 июня во время брифинга МИД Беларуси.

Даже комментировать ничего не буду, это просто смешно. Я прекрасно себя чувствую, у меня нет никаких жалоб. Мам, пап не переживайте, у меня все отлично, — отметил он.

Журналист заявил, что его родителей, которые «оказались в заложниках» и просто используют, а «за их спинами стоят конкретные политические деятели».

Протасевич добавил, что сотрудничает со следствием и помогает своей стране.

Выступление — это мое желание, я мог в любой момент отказаться. Я нанес огромный ущерб стране и теперь хочу все исправить, — подчеркнул оппозиционер.

Во время брифинга журналистка БелаПАН Татьяна Коровенкова обратилась к Протасевича и заявила, что сочувствует ему, но не верит ни одному слову.

Роман, я вам искренне сочувствую. Вам искренне сочувствуют многие Ваши коллеги в Беларуси. Я могу представить, что с вами могли сделать. И ни одному вашему слову я не верю. Просто держитесь, просто переживите это, — отметила она.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Дипломат отметил, что Лукашенко «будет больно» в случае допуска в страну представителей самопровозглашенной Луганской народной республики для допроса похищенного оппозиционера Романа Протасевича.