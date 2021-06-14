В Киеве упал балкон, на котором обустроили огород под клубнику. Фото: ГСЧС

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Ракурс

Балкон упал в Киеве из-за самодельного навесного «огорода», который решили создать владельцы квартиры.

Крыша балкона не выдержала почти одну тонну почвы. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).



Инцидент произошел сегодня, 14 июня, на улице Архитектора Вербицкого, что на Харьковском массиве. К балкону на шестом этаже девятиэтажки была прикреплена навесная конструкция с землей, которая держалась на тросах. На навесном огороде владелец выращивал клубнику на продажу.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве обвалился балкон в многоэтажном доме на улице Половецкой.18 апреля в результате обвала на седьмом этаже обломки задели конструкции балконов на двух нижних этажах.