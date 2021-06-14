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Ракурс
В Киеве упал балкон, на котором обустроили огород под клубнику. Фото: ГСЧС

В Киеве упал балкон, на котором обустроили огород под клубнику (ФОТО)

14 июн 2021, 16:52
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Балкон упал в Киеве из-за самодельного навесного «огорода», который решили создать владельцы квартиры.


Крыша балкона не выдержала почти одну тонну почвы. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).

В Киеве упал балкон, на котором обустроили огород под клубнику. Фото: ГСЧСИнцидент произошел сегодня, 14 июня, на улице Архитектора Вербицкого, что на Харьковском массиве. К балкону на шестом этаже девятиэтажки была прикреплена навесная конструкция с землей, которая держалась на тросах. На навесном огороде владелец выращивал клубнику на продажу.

В Киеве упал балкон, на котором обустроили огород под клубнику. Фото: ГСЧСНапомним, ранее мы сообщали, что в Киеве обвалился балкон в многоэтажном доме на улице Половецкой.18 апреля в результате обвала на седьмом этаже обломки задели конструкции балконов на двух нижних этажах.

Источник: Ракурс


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