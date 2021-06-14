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Ракурс
Ветеранов обеспечат бесплатным жильем. Фото: Голос України

Ветеранов обеспечат бесплатным жильем — как получить

14 июн 2021, 17:09
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Кабмин распоряжением от 9 июня 2021 года № 618-р одобрил Концепцию Государственной целевой социальной программы обеспечения реализации права на жилье лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины на период до 2025 года.

Концепция направлена на решение вопроса обеспечения жильем ветеранов и членов их семей.


По состоянию на 1 января 2021 года на квартирном учете стояли более 29 тыс. украинских воинов и членов их семей. Решить этот вопрос собираются следующим образом:

  • приобщить субъектов инвестиционной деятельности к строительству или покупке жилья для ветеранов войны;
  • стимулировать территориальные общины приобщать защитников Отечества и членов их семей к процессу социально-экономического развития территорий;
  • поэтапное финансирование фактически выполненных строительных работ;
  • сотрудничество между органами исполнительной власти и органов местного самоуправления в поиске решений обеспечения жильем ветеранов войны, в том числе, путем капитального строительства существующих зданий.

Реализовать программу планируют за 2021−2025 года, а обеспечить жильем собираются до 5 тыс. семей ветеранов войны.

Источник: Ракурс


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