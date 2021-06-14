Путін. Фото: NBC

https://racurs.ua/ua/n156103-putin-uhylyvsya-vid-pytannya-pro-namir-spryamuvaty-viyska-v-ukrayinu.html

Ракурс

Володимир Путін, президент Російської Федерації, звинуватив Україну в збільшенні своїх військ біля кордонів, і заявив, що Росія проводила навчання лише на власній території, що не можна вважати агресією.

Натомість він звинуватив Сполучені Штати Америки (США) та Європу в тому, що вони проводять навчання біля російських кордонів. Про це він заявив в інтерв’ю для NBC.

Ми проводили планові навчання на своїй території й не тільки на півдні Російської Федерації, а й на Далекому Сході, і на півночі, в Арктиці. У цей же час США проводили навчання на Алясці, так, на хвилиночку. Це теж у безпосередній близькості від наших кордонів, але це на вашій території. Ми навіть на це уваги не звернули, — прокоментував Путін.

Він дорікнув Заходу за проведення навчань Defender Europe, оскільки у військових навчаннях біля російських кордонів беруть участь 40 тис. особового складу, 15 тис. одиниць військової техніки.

Уявімо собі, що ми б свої війська послали б у безпосередню близькість до ваших кордонів, як би ви відреагували? Ми ж цього не робили, ми на своїй території. Ось ви на Алясці проводили — ну й дай вам бог здоров’я! Але ви приїхали через океан до наших кордонів, привезли тисячі солдатів і тисячі одиниць техніки. І ви вважаєте, що ми поводимо себе агресивно, а ви ні, — наголосив він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Росії Володимир Путін сподівається на відновлення відносин зі США. На зустрічі з лідером країни Джо Байденом він готується налагоджувати діалог між країнами. На саміті в Женеві президент РФ має намір обговорити серед інших питання «регіональних конфліктів».