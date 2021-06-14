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Ракурс
Володимир Путін (праворуч), фото: Lenta.ru

69-річний Путін задумався про спадкоємця і вівтар Вітчизни

14 чер 2021, 17:45
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Володимир Путін, президент РФ, вважає тему свого можливого відходу від влади під гарантії захисту питанням «третьорядного значення».

Про це він заявив в інтерв’ю американській телекомпанії NBC, яке опубліковане на сайті Кремля.

Я настільки пов’язав всю свою долю з долею країни, для мене в житті немає ніякої іншої, більш значущої задачі, ніж зміцнення Росії, — запевнив Путін.

Втім, він визнає, що колись йому буде заміна, хоча б з природних біологічних причин.

Щодо можливого наступника, то Путін обіцяє зробити все, щоб «готові покласти на вівтар батьківщини життя» люди отримали підтримку.


Якщо я побачу, що якась людина … з конструктивними поглядами, людина віддана країні, готова покласти на вівтар Вітчизни не просто роки, а все своє життя, як би вона не ставилася до мене особисто, я зроблю все, щоб такі люди були підтримані, — запевнив Путін.

Нагадаємо, 16 червня у Женеві Путін проведе переговори з президентом США Джо Байденом.

Джерело: Ракурс


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