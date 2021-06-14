Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n156108-rosiya-ne-zacikavlena-v-povnomasshtabniy-viyni-zelenskyy.html

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Росія не зацікавлена в повномасштабній війні з Україною, проте є ймовірність провокацій з її боку.

Президент України Володимир Зеленський заявив про це у спільному інтерв’ю агентствам AFP, Reuters та Associated Press, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Він вважає, що Росія не зацікавлена в повномасштабній війні, бо розуміє, що Україна не відступить, піде до кінця, і це може вилитися в Третю світову війну, — наголошується в повідомленні.

Водночас Зеленський наголошує, що Росія повільно відводить свої війська від кордонів з Україною після нещодавнього стягування їх у значній кількості.

За його словами, Україні доводиться бути готовою до ускладнень у будь-який день. Зокрема, високою буде ймовірність провокацій у середині вересня — під час проведення російсько-білоруських навчань «Захід-2021».

Зеленський зазначив, що сподівається на зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, хоча російська сторона без зрозумілих причин затягує її проведення.

Будемо сподіватися, що найближчим часом ми отримаємо адженду й терміни, — додав Зеленський.

Нагадаємо, президент США Джо Байден нещодавно заявив, що Росія є більш слабкою країною, ніж це може здаватися.