Запеклого «гонщика» зловили в Миколаєві. Фото: прес-служба поліції

https://racurs.ua/ua/n156111-desyatky-avariy-i-vtecha-zapeklogo-gonschyka-zlovyly-v-mykolaievi-foto.html

Ракурс

ДТП сьогодні спровокував водій у Миколаєві. Чоловік спричинив одразу 18 аварійних ситуацій за добу та намагався втекти від поліції — спочатку на автівці, а потім пішки.

Показати права та пройти тест на наркотики «гонщик» відмовився. Про це повідомляє прес-служба поліції в Миколаївській області.





Інформація про неадекватні дії на дорозі водія почали надходити патрульним приблизно о 13.00. Заявники пояснювали, що водій на великій швидкості їде вулицями міста та створює зіткнення з іншими авто. Патрульні зафіксували автівку порушника на проспекті Богоявленському. Водій на вимоги про зупинку не реагував, тому поліція почала переслідування.





Зупинити «гонщика» вдалося лише шляхом блокування в селі Галицинове, що розташоване в передмісті Миколаєва. Після зупинки водій вискочив з авто та почав тікати. Але спроба не вдалася — втікача затримали.





Порушником виявився 36-річний мешканець сусідньої області. Свою поведінку чоловік пояснити не зміг, а тест на наркотики проходити відмовився, попри те, що мав наявні ознаки наркотичного сп’яніння.

На водія склали 18 протоколів за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП), 18 протоколів за ст. 122−4 (залишення місця ДТП), протокол за ч. 1 ст. 130 (відмова від проходження огляду на стан сп’яніння). Також йому виписали протокол за ст. 122−2 (невиконання вимоги про зупинку) та постанову за ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред’явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії) КУпАП. Його подальшу долю вирішуватиме суд.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що автомобіль-двійник потрапив на камери автофіксації порушень ПДР у Львові. Зафіксували Range Rover «двійника-порушника», водій якого мав такі ж номери авто, як і в мешканки Києва. Жінка отримала штраф за порушення правил дорожнього руху у Львові, хоч її авто перебувало в столиці.