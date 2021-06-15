В Украине продолжается эпидемия коронавируса

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Ракурс

Статистика заболеваемости коронавирус в Украине снова демонстрирует рост после выходных. За прошедшие сутки, 14 июня, были зафиксированы еще 1 тыс. 14 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что вдвое больше, чем за сутки до этого, когда обнаружили 420 больных.

Среди новых случаев COVID-19 — 43 ребенка и 51 медработник. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Больше всего новых случаев заболевания за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

Киеве — 243;

Днепропетровской области — 82;

Донецкой области — 61;

Харьковской области — 60;

Хмельницкой области — 60.

За сутки госпитализировали 401 больного. В настоящее время в Украине на COVID-19 официально болеют 37 тыс. 47 человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу пандемии коронавируса.

Умерли за сутки 77 больных, выздоровели — 5 тыс. 511 пациентов.

За сутки проведены 54 тыс. 732 тестирования на коронавирус.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели 2 млн 224 тыс. 992 человека;

выздоровели 2 млн 136 тыс. 176 пациентов;

умерли 51 тыс. 769 больных.

Напомним, ученые назвали особые симптомы «индийского» штамма коронавируса, который сейчас активно распространяется по миру.