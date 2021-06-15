Коронавирус в Украине — количество новых случаев увеличилось вдвое (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n156121-koronavirus-v-ukraine-kolichestvo-novyh-sluchaev-uvelichilos-vdvoe-infografika.htmlРакурс
Статистика заболеваемости коронавирус в Украине снова демонстрирует рост после выходных. За прошедшие сутки, 14 июня, были зафиксированы еще 1 тыс. 14 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, что вдвое больше, чем за сутки до этого, когда обнаружили 420 больных.
Среди новых случаев COVID-19 — 43 ребенка и 51 медработник. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Больше всего новых случаев заболевания за сутки обнаружили в таких регионах Украины:
- Киеве — 243;
- Днепропетровской области — 82;
- Донецкой области — 61;
- Харьковской области — 60;
- Хмельницкой области — 60.
За сутки госпитализировали 401 больного. В настоящее время в Украине на COVID-19 официально болеют 37 тыс. 47 человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу пандемии коронавируса.
Умерли за сутки 77 больных, выздоровели — 5 тыс. 511 пациентов.
За сутки проведены 54 тыс. 732 тестирования на коронавирус.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- заболели 2 млн 224 тыс. 992 человека;
- выздоровели 2 млн 136 тыс. 176 пациентов;
- умерли 51 тыс. 769 больных.
Напомним, ученые назвали особые симптомы «индийского» штамма коронавируса, который сейчас активно распространяется по миру.