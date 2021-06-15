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Ракурс
Розклад матчів Євро 2020 — де дивитися поєдинки 15 червня у «групі смерті»

Розклад матчів Євро 2020 — де дивитися поєдинки 15 червня у «групі смерті»

15 чер 2021, 09:06
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На Євро 2020 у вівторок, 15 червня, у боротьбу вступлять усі збірні континенту, які грають на чемпіонаті.

У групі F, яку нарікли «групою смерті», виступають Франція, Німеччина, Португалія та Угорщина.

Отож, розклад матчів 15 червня такий:

  • 19.00. Угорщина — Португалія (Будапешт);
  • 22.00. Франція — Німеччина (Мюнхен).

Віце-чемпіони Європи французи 15 червня розпочинають боротьбу на чемпіонаті Європи-2020. У вівторок збірна Франції зустрінеться з Німеччиною. Матч відбудеться у Мюнхені на «Альянц Арені».

Переглянути поєдинок можна буде на каналах «Футбол 1», «Футбол 2» та ТРК «Україна». В Україні дивитися канали «Футбол ½/3» можна на супутнику і в пакетах кабельних або IPTV операторів. Дивитися онлайн матч можна на платформі Oll.tv. у пакеті xtra sport oll inclusive.

Угорщина і Португалія зустрінуться у 15 раз в історії. Тотальна перевага на боці португальців, які здобули 10 перемог при чотирьох поразках. Різниця м’ячів 32−10 на користь Португалії.


Матч збірної Кріштіану Роналду покажуть канали «Футбол 1» і «Футбол 2».

Джерело: Ракурс


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