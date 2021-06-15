Джо Байден, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n156120-umovu-vstupu-ukrayiny-do-nato-nazvav-bayden-video.html

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Джо Байден, президент США, під час брифінгу 14 червня заявив, що військові дії на території України не є перешкодою для вступу нашої держави до НАТО.

Байден наголосив, що Україні слід передусім позбавитися корупції, а також відповідати іншим вимогам, які пред’являються для кандидатів на членство у НАТО.

Їм (Україні — ред.) усе ще потрібно вичистити корупцію, відповідати іншим вимогам, щоб почати виконувати План дій щодо членства у НАТО, — наголосив Байден.

Він додав, що США зроблять все можливе, щоб допомогти Україні продовжити протистояти прямій російській агресії.

І це залежатиме не лише від мене, чи ми матимемо можливість визначити, чи Україна може приєднатися до НАТО, а це залежатиме від Альянсу й того, як він проголосує, — додав Байден. — Але я точно знаю, що їм потрібно буде переконати (країни-члени НАТО- ред.), і це буде непросто.

Варто додати, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нещодавно розповів, чому Україні не дають Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.

За словами міністра, причиною цього є небажання низки країн саме зараз «надсилати такий сигнал» Росії. Про це Кулеба заявив в ефірі телеканалу ICTV.

І стратегія полягає в тому, щоб працювати з такими скептиками, з тими країнами, які все ще мають якісь штучні занепокоєння, але паралельно продовжувати шлях трансформації України в інтересах українського народу, — наголосив міністр.



Нагадаємо, у НАТО нещодавно назвали умову, за якої можуть прийняти Україну до складу альянсу.