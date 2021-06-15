Темна матерія впливає на Чумацький шлях, фото: Університетський коледж Лондона

https://racurs.ua/ua/n156119-prychynu-upovilnennya-nashoyi-galaktyky-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Темна матерія уповільнює обертання галактичного бару (перетинки, яка проходить через центр галактики і від якої відгалужуються галактичні рукави) нашої галактики Чумацький Шлях.

Обертання галактичного бару Чумацького Шляху, який складається з мільярдів зірок, сповільнилося приблизно на чверть з моменту його утворення. Такого висновку дійшли учені з Університетського коледжу Лондона (UCL) та Оксфордського університету. Про це повідомляє прес-служба Університетського коледжу Лондона.

Зазначається, що астрофізики протягом 30 років прогнозували таке уповільнення, але лише зараз його вперше вдалося виміряти. Встановити це вдалося в результаті спостереження за допомогою європейського космічного телескопу Gaia за великою групою зірок, відомою як «потік Геракла».

«Потік Геракла» перебуває у резонансі з галактичним баром — тобто він обертається навколо галактики з такою ж швидкістю, як і обертається бар.

Це дає новий тип розуміння природи темної матерії, яка діє як противага, уповільнюючи обертання, — наголошує прес-служба вишу.

Темна матерія — один із компонентів Всесвіту, існування якого виявлено лише за гравітаційним впливом на видиму матерію і на фонове випромінювання, оскільки вона не випромінює і не розсіює електромагнітне випромінювання.

Вважається, що Чумацький Шлях, як і інші галактики, вбудований у «ореол» темної матерії, який виходить далеко за межі його видимих меж.

Дослідники наголошують, що це відкриття створює велику проблему для альтернативних теорій гравітації, які відкидають ідею темної матерії, натомість намагаючись пояснити вплив, який їй приписують, допрацьовуючи теорію загальної відносності Ейнштейна.

Тепер ученим, які підтримують ці теорії, потрібно буде знайти інше пояснення гальмуванню галактичного бара.

Нагадаємо, учені нещодавно створили масштабну карту темної матерії Всесвіту.