День на Євро 2020 — сенсація словаків, гол з центру поля і нулі Іспанії

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Євро 2020 набирає ходу — щодня нові команди вступають у боротьбу на Чемпіонаті Європи з футболу. У понеділок, 14 червня, у трьох містах континенту грали матчі Польща та Словаччина, Шотландія і Чехія та Іспанія зі Швецією.

Польща — Словаччина — 1:2

Збірна Словаччини створила сенсацію на чемпіонаті Європи 2020. Словацька команда несподівано перемогла Польщу у першому турі групи E з рахунком 1:2. Голи забивали Лінетті (46 хв.) за поляків і Щенсни (18 хв., автогол) та Шкриняр (68 хв.) за словаків.

Першими забили словаки. Хоча Польщі потрібно було відіграватися, саме словаки демонстрували більш змістовний та гострий футбол. Польща так не змогла вивести на ударну позицію найкращого нападника світу Роберта Левандовського.

По перерві поляки відігралися (Лінетті). Щойно Польща почала домінувати, як отримала вилучення Крихов’яка. Словаки швидко реалізували більшість (Шкриняр).

Словаччина наступний матч зіграє 18 червня проти Швеції. Натомість Польща 19 червня зустрінеться з Іспанією.

Шотландія — Польща — 0:2

Збірна Чехії з футболу у першому матчі групи D здобула видовищну перемогу над Шотландією 0:2 (голи забивав Патрік Шик на 42 і 52 хв.).

Феноменальним став другий м’яч Шика. На 52 хвилині Патрік вибіг у контратаку і наважився на удар з центру поля, адже побачив, що воротар шотландців був на лінії свого штрафного. Чех не схибив — феноменальний гол!

В останні хвилини Чехія була більш близька, щоб відзначитися втретє, аніж Шотландія, щоб забити бодай гол престижу.

У підсумку збірна Чехії здобула перемогу завдяки голам гравця «Байера» з Леверкузена.

У наступному турі Англія зіграє з Шотландією, а Хорватія з Чехією.

Іспанія — Швеція — 0:0

У цьому матчі 15 червня зафіксували першу нульову нічию на Євро 2020. Іспанія у матчі в Севільї володіла беззаперечною перевагою, але пробити оборону скандинавів не змогла.

У першому таймі команда Луїса Енріке встановила рекорд Євро — 419 точних пасів. Це найкращий показник від 1980 року, коли такі дані почали збиратися.