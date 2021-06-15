День на Евро 2020 — сенсация словаков, гол с центра поля и нули Испании

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Ракурс

Евро 2020 набирает ход — каждый день новые команды вступают в борьбу на Чемпионате Европы по футболу. В понедельник, 14 июня, в трех городах континента играли матчи Польша и Словакия, Шотландия и Чехия, Испания со Швецией.

Польша — Словакия — 1:2

Сборная Словакии сотворила сенсацию на Чемпионате Европы 2020. Словацкая команда неожиданно победила Польшу в первом туре группы E со счетом 1:2. Голы забивали Линетти (46 мин.) у поляков и Щенсны (18 мин., автогол), Шкриняр (68 мин.) за словаков.

Первыми забили словаки. Хотя Польше нужно было отыгрываться, именно словаки демонстрировали более содержательный и острый футбол. Польша так не смогла вывести на ударную позицию лучшего нападающего мира Роберта Левандовского.

После перерыва поляки отыгрались (Линетти). Как только Польша начала доминировать, сразу получила удаление Крыховяка. Словаки быстро реализовали большинство (Шкриняр).

Словакия следующий матч сыграет 18 июня против Швеции. А вот Польше 19 июня предстоит встретится с Испанией.

Шотландия — Польша — 0:2

Сборная Чехии по футболу в первом матче группы D одержала зрелищную победу над Шотландией 0:2 (голы забивал Патрик Шик на 42 и 52 мин.).

Феноменальным стал второй мяч Шика. На 52 минуте Патрик выбежал в контратаку и решился на удар с центра поля, поскольку увидел, что вратарь шотландцев был на линии своей штрафной. Чех не промахнулся — феноменальный гол!

В последние минуты Чехия была более близка, чтобы отличиться в третий раз, чем Шотландия, чтобы забить хотя бы гол престижа.

В следующем туре в этой группе Англия сыграет с Шотландией, а Хорватия с Чехией.

Испания — Швеция — 0:0

В этом матче 15 июня зафиксировали первую нулевую ничью на Евро 2020. Испания в матче в Севилье владела неоспоримым преимуществом, но пробить оборону скандинавов не смогла.

В первом тайме команда Луиса Энрике установила рекорд Евро — 419 точных пасов. Это лучший показатель с 1980 года, когда такие данные начали собираться.