Вибух. Фото: Интерфакс

https://racurs.ua/ua/n156115-vybuh-u-novosybirsku-prolunav-na-azs-u-nebo-zdiynyavsya-vognyanyy-gryb-video.html

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Вибух у Новосибірську, що в Росії, травмував десятки людей. Вогонь перекинувся на газову автозаправну станцію, що призвело до поширення вогню та активного горіння околиць.

Трагедія сталася на складі на Гусинобродському шосе. Про це повідомляє російський «Интерфакс».





Кількість постраждалих досягла 26 людей, усі — чоловіки. З них сім перебувають у важкому стані, 12 — у стані середнього ступеня тяжкості. Серед постраждалих двоє дітей. Дев’ятирічний хлопчик отримав травми середнього ступеня тяжкості, травми 12-річного оцінюють як легкі.





Загоряння відбулося на площі 1 тис. 200 квадратних метрів, його вже вдалося локалізувати. До гасіння залучили 90 осіб та 20 одиниць техніки. Ліквідація пожежі ускладнювалася лясками газових балонів і місткостей із паливом. До того ж вогонь перекинувся на сусідні гаражі, у яких відбувалася розгерметизація газових балонів.





Окрім того, фрагменти залізних цистерн розкидало околицями. Долетіли вони й на сусідню заправку, проте там пожежі вдалося уникнути. Рятувальники повідомляють, що на АЗС не дотримувалися техніки безпеки, через що шкода від пожежі зросла.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вибух у Китаї пролунав у місті Шиянь (провінція Хубей) на території продовольчого ринку біля жилих домівок. За попередньою інформацією загинули 12 людей.

Джерело: Интерфакс