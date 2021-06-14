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Ракурс
Взрыв в Новосибирске. Фото: Интерфакс

Взрыв в Новосибирске прогремел на АЗС — в небе заметили огненный «гриб» (ВИДЕО)

14 июн 2021, 22:18
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Взрыв в Новосибирске, что в России, травмировал десятки людей. Огонь перебросился на газовую автозаправочную станцию, что привело к распространению огня и активному возгоранию окрестностей.

Трагедия произошла на складе на Гусиноброскомшоссе. Об этом сообщает российский «Интерфакс».

Число пострадавших достигло 26 человек, все — мужчины. Из них семь находятся в тяжелом состоянии, 12 — в состоянии средней степени тяжести. Среди пострадавших двое детей. Девятилетний мальчик получил травмы средней степени тяжести, травмы 12-летнего оценивают как легкие.

Возгорание произошло на площади 1 тыс. 200 квадратных метров, его уже удалось локализовать. К тушению привлекли 90 человек и 20 единиц техники. Ликвидация пожара осложнялась выстрелами из газовых баллонов и емкостей с топливом. К тому же огонь перекинулся на соседние гаражи, в которых происходила разгерметизация газовых баллонов.

Кроме того, фрагменты железных цистерн разбросало по окрестностям. Долетели они и на соседнюю заправку, однако там пожара удалось избежать. Спасатели сообщают, что на АЗС не соблюдали технику безопасности, из-за чего вред от пожара возрос.


Напомним, ранее мы сообщали, что взрыв в Китае прогремел в городе Шиянь (провинция Хубэй) на территории продовольственного рынка у жилых домов. По предварительной информации погибли 12 человек.

Источник: Интерфакс

Источник: Ракурс


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