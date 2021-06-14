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Ракурс
День Никифора. Фото: УНИАН

День Никифора — что нельзя делать

14 июн 2021, 21:24
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День Никифора празднуют завтра, 15 июня. Этот день наши предки связывали с отдыхом и развлечениями. Они собирались шумными компаниями на окраине села и общались между собой.


Считалось, что в этот день нужно плести венки из вьюна. Во время плетения девушки думали о своем будущем. Люди верили, что все, о чем мечтала девушка, плетя венок, обязательно должно сбыться.

Народные приметы:

  • воробьи дерутся и играют — ожидай хорошей погоды в ближайшее время;
  • с самого утра 15 июня солнце находится как бы в небольшом тумане — значит, погода будет тихой и теплой;
  • дождь пошел — примета того, что будет хороший урожай конопли и льна;
  • ветер 15 июня дует с запада — в ближайшее время будет похолодание.

Напомним, ранее мы сообщали, что новый праздник появился в Украине — Кабинет министров на заседании 26 мая согласовал проект указа президента Владимира Зеленского о введении Дня администратора центра предоставления административных услуг.

Источник: Ракурс


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