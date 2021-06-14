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День Никифора. Фото: УНИАН
День Никифора — что нельзя делатьhttps://racurs.ua/n156114-den-nikifora-chto-nelzya-delat.htmlРакурс
День Никифора празднуют завтра, 15 июня. Этот день наши предки связывали с отдыхом и развлечениями. Они собирались шумными компаниями на окраине села и общались между собой.
Считалось, что в этот день нужно плести венки из вьюна. Во время плетения девушки думали о своем будущем. Люди верили, что все, о чем мечтала девушка, плетя венок, обязательно должно сбыться.
Народные приметы:
- воробьи дерутся и играют — ожидай хорошей погоды в ближайшее время;
- с самого утра 15 июня солнце находится как бы в небольшом тумане — значит, погода будет тихой и теплой;
- дождь пошел — примета того, что будет хороший урожай конопли и льна;
- ветер 15 июня дует с запада — в ближайшее время будет похолодание.
Напомним, ранее мы сообщали, что новый праздник появился в Украине — Кабинет министров на заседании 26 мая согласовал проект указа президента Владимира Зеленского о введении Дня администратора центра предоставления административных услуг.
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