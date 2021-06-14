День Никифора. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n156114-den-nikifora-chto-nelzya-delat.html

Ракурс

День Никифора празднуют завтра, 15 июня. Этот день наши предки связывали с отдыхом и развлечениями. Они собирались шумными компаниями на окраине села и общались между собой.

Считалось, что в этот день нужно плести венки из вьюна. Во время плетения девушки думали о своем будущем. Люди верили, что все, о чем мечтала девушка, плетя венок, обязательно должно сбыться.

Народные приметы:

воробьи дерутся и играют — ожидай хорошей погоды в ближайшее время;

с самого утра 15 июня солнце находится как бы в небольшом тумане — значит, погода будет тихой и теплой;

дождь пошел — примета того, что будет хороший урожай конопли и льна;

ветер 15 июня дует с запада — в ближайшее время будет похолодание.

Напомним, ранее мы сообщали, что новый праздник появился в Украине — Кабинет министров на заседании 26 мая согласовал проект указа президента Владимира Зеленского о введении Дня администратора центра предоставления административных услуг.