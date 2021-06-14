День Никифора. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n156114-den-svyatogo-lukiana-chogo-ne-mojna-robyty.html

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День Никифора святкують завтра, 15 червня. Цей день наші пращури пов’язували з відпочинком та розвагами. Вони збиралися гучними компаніями на околиці села та спілкувалися між собою.

Вважалося, що цього дня потрібно плести вінки з в’юна. Під час роботи дівчата мали думати про своє майбутнє. Люди вірили, що все, що намріяла дівчина, плетучи вінок, обов’язково має здійснитися.

Народні примети:

горобці б’ються та граються — очікуй гарної погоди найближчим часом;

із самого ранку 15 червня сонце перебуває ніби в невеликому тумані — значить, погода буде тихою й теплою;

дощ пішов — прикмета того, що буде хороший урожай конопель та льону;

вітер 15 червня з Заходу дме — найближчим часом буде похолодання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нове свято з’явилося в Україні — Кабінет міністрів під час засідання 26 травня погодив проект указу президента Володимира Зеленського щодо запровадження Дня адміністратора центру надання адміністративних послуг.