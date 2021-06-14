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Ракурс
День Никифора. Фото: УНІАН

День Никифора — чого не можна робити

14 чер 2021, 21:24
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День Никифора святкують завтра, 15 червня. Цей день наші пращури пов’язували з відпочинком та розвагами. Вони збиралися гучними компаніями на околиці села та спілкувалися між собою.


Вважалося, що цього дня потрібно плести вінки з в’юна. Під час роботи дівчата мали думати про своє майбутнє. Люди вірили, що все, що намріяла дівчина, плетучи вінок, обов’язково має здійснитися.

Народні примети:

  • горобці б’ються та граються — очікуй гарної погоди найближчим часом;
  • із самого ранку 15 червня сонце перебуває ніби в невеликому тумані — значить, погода буде тихою й теплою;
  • дощ пішов — прикмета того, що буде хороший урожай конопель та льону;
  • вітер 15 червня з Заходу дме — найближчим часом буде похолодання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нове свято з’явилося в Україні — Кабінет міністрів під час засідання 26 травня погодив проект указу президента Володимира Зеленського щодо запровадження Дня адміністратора центру надання адміністративних послуг.

Джерело: Ракурс


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