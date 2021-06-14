Зеленський. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n156113-zelenskyy-zvynuvatyv-rosiyan-u-zatyaguvanni-zustrichi-z-putinym.html

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Володимир Зеленський, президент України, заявив, що Росія затягує проведення його зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним.

Про це він розповів у спільному інтерв’ю Agence France-Presse, Reuters і Associated Press.

Український лідер сподівається зустрітися із Путіним для активізації мирних переговорів, хоча російська сторона затягує проведення без зрозумілих причин та не пояснює своєї поведінки українській стороні.

Він висловив надію, що Україна найближчим часом отримає порядок денний та терміни зустрічі. Зеленський зауважив, що Росія «повільно відводить» війська від кордонів з Україною після нещодавнього стягування.

Сьогодні ми, на жаль, маємо бути готовими до ускладнень будь-якого дня. Я не вважаю, що це буде, але ймовірність провокацій є, зокрема в середині вересня, коли буде Захід-2021, — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент країни-агресора Володимир Путін не збирається говорити з лідером України Володимиром Зеленським, попри запит Києва на таку розмову. Такий висновок випливає, судячи з заяв прессекретарів обох президентів.