Зеленский. Фото: УП

https://racurs.ua/n156113-zelenskiy-obvinil-rossiyan-v-zatyagivanii-vstrechi-s-putinym.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что Россия затягивает организацию его встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом он рассказал в совместном интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press.

Украинский лидер надеется встретиться с Путиным для старта мирных переговоров, но российская сторона затягивает встречу по непонятным причинам и не объясняет своего поведения украинской стороне.

Он выразил надежду, что Украина в ближайшее время получит повестку дня и дату встречи. Зеленский отметил, что Россия «медленно отводит» войска от границы с Украиной после недавней «стяжки».

Сегодня мы, к сожалению, должны быть готовыми к осложнениям в любой день. Я не считаю, что они будут, но вероятность провокаций есть, в частности в середине сентября, когда будет Запад-2021, — сказал он.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент страны-агрессора Владимир Путин не собирается говорить с лидером Украины Владимиром Зеленским, несмотря на запрос Киева на такой разговор. Такой вывод напрашивается судя по заявлениям пресс-секретарей обоих президентов.