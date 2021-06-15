Темная материя влияет на Млечный путь, фото: Университетский колледж Лондона

https://racurs.ua/n156119-prichinu-zamedleniya-nashey-galaktiki-ustanovili-uchenye.html

Ракурс

Темная материя замедляет вращение галактического бара (перепонки, которая проходит через центр галактики и от которой ответвляются галактические рукава) нашей галактики Млечный Путь.

Вращение галактического бара Млечного Пути, который состоит из миллиардов звезд, замедлилось примерно на четверть с момента его образования. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) и Оксфордского университета. Об этом сообщает пресс-служба Университетского колледжа Лондона.

Отмечается, что астрофизики в течение 30 лет прогнозировали такое замедление, но только сейчас его впервые удалось измерить. Установить это удалось в результате наблюдения с помощью европейского космического телескопа Gaia за большой группой звезд, известной как «поток Геракла».

«Поток Геракла» находится в резонансе с галактическим баром — то есть он вращается вокруг галактики в такой же скоростью, как и вращается бар.

Это дает новый тип понимания природы темной материи, которая действует как противовес, замедляя вращение, — подчеркивает пресс-служба вуза.

Темная материя — один из компонентов Вселенной, существование которого обнаружено лишь по гравитационному воздействию на видимую материю и на фоновое излучение, поскольку она не излучает и не рассеивает электромагнитное излучение.

Считается, что Млечный Путь, как и другие галактики, встроен в «ореол» темной материи, который выходит за рамки его видимых границ.

Исследователи отмечают, что это открытие создает большую проблему для альтернативных теорий гравитации, которые отвергают идею темной материи, в место этого пытаясь объяснить влияние, которое ей приписывают, дорабатывая теорию общей относительности Эйнштейна.

Теперь ученым, которые поддерживают эти теории, нужно будет найти другое объяснение торможению галактического бара.

Напомним, ученые недавно создали масштабную карту темной материи Вселенной.