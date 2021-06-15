Джо Байден, фото: «Укринформ»

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Джо Байден, президент США, во время брифинга 14 июня заявил, что военные действия на территории Украины не являются препятствием для вступления нашего государства в НАТО.

Байден подчеркнул, что Украине следует прежде всего избавиться от коррупции, а также отвечать другим требованиям, предъявляемым для кандидатов на членство в НАТО.

Им (Украине — ред.) все еще нужно вычистить коррупцию, отвечать другим требованиям, чтобы начать выполнять План действий по членству в НАТО, — подчеркнул Байден.

Он добавил, что США сделают все возможное, чтобы помочь Украине продолжить противостоять прямой российской агрессии.

И это будет зависеть не только от меня, будем ли мы иметь возможность определить, может ли Украина присоединиться к НАТО, а это будет зависеть от Альянса и того, как он проголосует, — добавил Байден. — Но я точно знаю, что им нужно будет убедить (страны-члены НАТО — ред.), и это будет непросто.

Стоит добавить, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно рассказал, почему Украине не дают Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

По словам министра, причиной этого является нежелание ряда стран именно сейчас «посылать такой сигнал» России. Об этом Кулеба заявил в эфире телеканала ICTV.

И стратегия заключается в том, чтобы работать с такими скептиками, с теми странами, которые все еще имеют какие-то искусственное беспокойство, но параллельно продолжать путь трансформации Украины в интересах украинского народа, — подчеркнул министр.

Напомним, в НАТО недавно назвали условие, при котором могут принять Украину в состав альянса.