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Ракурс
Рада займется амнистей капиталов и услышит присягу Вирастюка, фото — Ян Доброносов

Рада займется амнистией капиталов и услышит присягу Вирастюка (ТРАНСЛЯЦИЯ)

15 июн 2021, 09:57
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Верховная Рада 15 июня соберется на пленарное заседание. В начале заседания присягу примет новоизбранный нардеп Василий Вирастюк.

Рада будет работать до обеда, в зале планируют завершить рассмотрение поправок к основному проекту о налоговой амнистии (амнистии капиталов, № 5153) и рассмотрят производные от него проекты изменений в Бюджетный и Уголовный кодексы (№ 5154 и № 5156).


Депутаты намерены также урегулировать вопросы задолженности производителей тепловой энергии, поставщиков услуг тепло- и водоснабжения за природный газ (№ 3805-д) и рассмотреть несколько законопроектов, необходимых для завершения реформы кадрового обеспечения прокуратуры (№ 5157 и № 5158).

Источник: Ракурс


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