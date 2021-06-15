Рада займется амнистей капиталов и услышит присягу Вирастюка, фото — Ян Доброносов

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Ракурс

Верховная Рада 15 июня соберется на пленарное заседание. В начале заседания присягу примет новоизбранный нардеп Василий Вирастюк.

Рада будет работать до обеда, в зале планируют завершить рассмотрение поправок к основному проекту о налоговой амнистии (амнистии капиталов, № 5153) и рассмотрят производные от него проекты изменений в Бюджетный и Уголовный кодексы (№ 5154 и № 5156).

Депутаты намерены также урегулировать вопросы задолженности производителей тепловой энергии, поставщиков услуг тепло- и водоснабжения за природный газ (№ 3805-д) и рассмотреть несколько законопроектов, необходимых для завершения реформы кадрового обеспечения прокуратуры (№ 5157 и № 5158).