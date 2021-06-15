Вирастюк принес присягу под крики «ганьба» — тяжеловесов в Раде стало больше, фото — Ракурс

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Василий Вирастюк, бывшая звезда спорта и самый сильный человек мира, а ныне политик партии «Слуга народа», 16 июня принял присягу народного депутата Украины и приступил к исполнению обязанностей.

Процедура прошла в начале пленарного заседания Рады, сообщается в трансляции из парламента. Часть депутатов выкрикивали Вирастюку «ганьба!», а представители СН поднялись с рабочих мест и аплодировали новому коллеге.

В начале июня Вирастюка еще раз признали победителем на довыборах в округе № 87 на Прикарпатье. ЦИК во второй раз зафиксировала его победу и выдала временное удостоверение нардепа.

В Раде сегодня поставили точку в эпопее с выборами, которая длилась более трех месяцев.

Центризбирком повторно признал Вирастюка победителем голосования в округе № 87 только после рассмотрения в Большой палате Верховного суда его апелляционных жалоб на решения кассационного административного суда от 23 мая. Тогда в Верховном суде постановили считать противоправными действия ЦИК, которая 19 мая установила результатов выборов на Ивано-Франковщине.

Выборы в этом округе состоялись в конце марта, они сопровождались скандалами, поскльку главные конкуренты — Вирастюк и кандидат от партий «За будущее» Александр Шевченко — заявляли о манипуляциях и подкупе.

22 апреля Вирастюка признали официальным победителем, 19 мая ЦИК составила протокол по итогам довыборов, но Верховный суд его отменил. ЦИК подала апелляцию, которую 5 июня удовлетворила Большая палата ВСУ.