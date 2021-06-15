Байден назвав Путіна гідним суперником і відмовився від брифінгу з ним

Джо Байден, фото: «Коммерсант»

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Джо Байден, президент США, за два дні до запланованої на 16 червня зустрічі з президентом РФ у Женеві назвав Володимира Путіна «гідним супротивником».

Про це повідомляє американське видання Politico.

Я зустрічався з ним. Він розумний. Він жорсткий, — заявив Байден. — І я побачив, що він, як казали, коли я грав у м’яч, — гідний супротивник.

Водночас Байден підтвердив раніше сказані ним слова про те, що Путін — убивця.

Коли мені це питання задали в ефірі, я відповів на нього чесно. Я не думаю, що це має велике значення з точки зору зустрічі, яку ми маємо провести, — зазначив президент США.

За інформацією американського видання Axios, Байден, готуючись до саміту з Путіним, зібрав групу експертів і вони рекомендували йому відмовитися від спільної прес-конференції з президентом РФ у Женеві.

Група закликала Байдена не проводити спільну пресконференцію з Путіним і не давати йому можливість спробувати відсунути на другий план приватні переговори новими публічними пропозиціями, — зазначає видання.

Видання наголошує, що проведення цієї зустрічі демонструє, наскільки Байден хоче бути добре підготовленим, спираючись на досвід чиновників, які з перших вуст знають тактику та хитрощі колишнього полковника спецслужб Путіна.

Нагадаємо, Байден нещодавно розповів, чому відмовився від спільної прес-конференції з Путіним після саміту в Женеві.

Джерело: Politico, Axios