Бензин подорожал в преддверии сезона летних отпусков (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n156162-benzin-podorojal-v-preddverii-sezona-letnih-otpuskov-infografika.htmlРакурс
Бензин подорожал в Украине 15 июня 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем. Речь идет о розничных ценах на бензин и дизельное топливо. В то же время автомобильный газ подешевел на пять копеек.
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин:
А-92 составляют 28,36 грн/л (0,15 грн),
А-95 — 29,29 грн/л (0,31 грн),
дизельное топливо — 27,71 грн/л (+0,37 грн).
Автогаз сегодня продается по цене 15,61 грн/л. Об этом свидетельствуют данные «Консалтинговой группы А-95».
Цены на бензин А-95 в Украине:
Напомним, украинское правительство с 15 мая ввело государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 грн на бензин и 7 грн на дизельное топливо.
НАК «Нафтогаз Украины» должен подавать расчеты Министерству экономики ежемесячно до 1, 11 и 21 числа. Согласно расчетам на 11 июня, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,82 грн/л, дизельного топлива — 29,09 грн/л.