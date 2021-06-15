Бензин подорожчав напередодні сезону літніх відпусток — ціна на бензин

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Бензин подорожчав в Україні 15 червня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем. Йдеться про роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо. Водночас автомобільний газ подешевшав на п’ять копійок.

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин:

А-92 становлять 28,36 грн/л (+0,15 грн),

А-95 — 29,29 грн/л (+0,31 грн),

дизельне паливо — 27,71 грн/л (+0,37 грн).

Автогаз сьогодні продається по ціні 15,61 грн/л. Про це свідчать дані «Консалтингової групи А-95».

Ціни на бензин А-95 в Україні:

Нагадаємо, український уряд з 15 травня запровадив державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 грн на бензин і 7 грн на дизельне паливо.

НАК «Нафтогаз України» повинен подавати розрахунки Міністерству економіки щомісяця до 1, 11 і 21 числа. Згідно з розрахунками на 11 червня, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,82 грн/л, дизельного палива — 29,09 грн/л.