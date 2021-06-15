Зеленський лякає американців війною в їхніх домівках. Фото: president.gov.ua

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Ракурс

Війна з Росією може прийти в домівки мешканців США, вважає президент України Володимир Зеленський.

Експерти вважають, що російські хакери використовують Україну як випробувальний полігон, зокрема, для атаки на її енергосистему, аби потім застосувати подібну тактику в США. Прокоментувати це попросили президента Володимира Зеленського під час його останньої поїздки на Донбас. Той заявив, що, якщо не дати відсіч російській експансії, війна з РФ «завтра буде в будинках» рядових американців. Про це йдеться в репортажі CBS News.

За кілька днів до саміту президента США Джо Байдена та його російського колеги Володимира Путіна, під час якого Україна займатиме одне з перших місць порядку денного, ми запитали Зеленського, чому простих американців має хвилювати конфлікт у його країні, яка розташована за тисячі миль від їхньої власної. Вона може бути завтра в їхніх домівках, — пишуть журналісти.

Автори репортажу зазначають, коли навесні Москва стягнула до українських кордонів десятки тисяч військовослужбовців, то дехто сприйняв це не за лише спробу налякати Україну, але й її заокеанських союзників.

Журналісти пишуть, що президент Зеленський вважає, що президент РФ Путін має неоімперські амбіції щодо Росії, щоби знову контролювати своїх сусідів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден напередодні зустрічі з президентом країни-агресора РФ назвав Володимира Путіна автократом. Також він заявив, що Росія слабша, аніж здається.

Джерело: CBS News