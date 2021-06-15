Келпи. Фото: Istock

https://racurs.ua/n156165-sobaku-prodali-za-rekordnuu-summu-v-avstralii-foto.html

Ракурс

Собаку продали за рекордную сумму в Австралии — фермеры Дэвид и Сара Ли из штата Виктория продали свою пастушью собаку породы келпи на аукционе за 35,2 тыс. австралийских долларов (почти 730 тыс. грн).

Двухлетний пес по кличке Юлук Гувер стал самой дорогой собакой, проданной в Австралии. Об этом сообщает BBC.

По словам хозяев, их пес Гувер — совершенно особенное животное, которое «действительно понимает, что происходит», разве что не разговаривает.

У него прекрасный характер и свой особый подход к работе — пес одинаково хорошо работает как с крупным рогатым скотом, так и с овцами, — рассказывают бывшие владельцы.

Они заявили, что хорошие собаки сейчас выросли в цене, поскольку из-за пандемии и ограничения на въезд в страну на австралийских фермах ощущается нехватка работников.



Предыдущий национальный рекорд цены установили в 2019 году — 25 тыс. долл., а абсолютный мировой рекорд — 37 тыс. долл. — установила собака, которую продали в Великобритании.

Напомним, ранее мы сообщали, что ученые из Хельсинкского университета провели исследование с участием около 9 тыс. домашних собак, среди которых были представители более 20 пород. Эксперимент показал, какие аспекты характера животных влияют на проявления агрессивного поведения по отношению к людям.



Источник: BBC