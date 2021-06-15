Ірина Венедіктова прокоментувала наступ на олігархів. Фото: Укрінформ

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Закон про олігархів в Україні прокоментувала генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Вона заявила, що зусилля прокуратури та органів правопорядку націлені на щоденну антикорупційну боротьбу. Таку заяву очільник Офісу генпрокурора зробила на форумі «Україна.30» на тему «Деолігархізація та подолання корупції в Україні».

Ілюстрація готовності відрізати олігархів від політики і вплинути на основні функції життєдіяльності держави складається з двох частин. Перша — президент Зеленський підготував і вніс до парламентської зали відповідний законопроєкт. Друга — розслідування кримінальних справ, що мають стосунок і до олігархів, і до їх бізнес-інтересів. Ми вже почали давати результати, яких Україна очікувала десятиріччями. Твердо заявляю, що ані в мене, ані в моїх колег з Офісу генпрокурора не здригнеться рука і не закінчаться чорнила в ручках, якщо перед очима з’явиться обґрунтоване обвинувачення проти тієї чи іншої впливової особи з України. Ми підпишемо такий документ. Мова йде саме про олігархів і нас жодним чином не лякають ці терміни, — заявила Венедіктова.

Керівник ОПУ зазначила, що щоденно до суду скеровуються в середньому 11 кримінальних проваджень про корупційні правопорушення. У 2020 році таких справ надійшло на 20% більше, а загальна кількість склала 1 тис. 300 «корупційних» проваджень.

За словами Венедіктової, наразі вживаються всі необхідні заходи для реалізації принципу невідворотності покарання. У минулому році судові вироки були озвучені 620 корупціонерам, а в нинішньому році кількість засуджених зросла на чверть у порівнянні за аналогічний період 2020 року. З початку року засудили вже понад понад 350 корупціонерів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що окрім закону про олігархів влада готує низку інших законодавчих ініціатив, зокрема щодо медіа та антимонопольних прав.