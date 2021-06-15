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Ракурс
Авто для «вантажу 200» помітили на окупованих територіях, фото: Trust.ua

Авто з «вантажем 200» заїхало з Росії на окуповані території — ОБСЄ

15 чер 2021, 15:33
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Російсько-український кордон на ділянці, яка припадає на тимчасово окуповані території, перетнув фургон з написом «200» (умовне кодоване позначення в армії при перевезенні тіла загиблого) на вітровому склі та «Ритуал» збоку.

Фургон заїхав з території РФ до окупованої території України вранці 9 червня. Транспортний засіб зафіксувала спостережна місія ОБСЄ, яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску «Гукове» і «Донецьк» у Ростовській області. Про це йдеться у тижневому звіті Місії ОБСЄ станом на сьогодні, 15 червня.


Зазначається, що спостерігачі змогли побачити лише водія у цьому транспортному засобі. Після проходження прикордонних процедур контролю фургон поїхав на тимчасово окуповану територію України.

Крім того, 12 червня о 15.18 була помічена вантажівка з номерними знаками так званої ЛРН, яка перевозила чотири реактивні двигуни. Ця вантажівка проїхала з окупованих територій у РФ.

Джерело: Ракурс


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