Авто для «вантажу 200» помітили на окупованих територіях, фото: Trust.ua

https://racurs.ua/ua/n156158-avto-z-vantajem-200-zayihalo-z-rosiyi-na-okupovani-terytoriyi-obsie.html

Ракурс

Російсько-український кордон на ділянці, яка припадає на тимчасово окуповані території, перетнув фургон з написом «200» (умовне кодоване позначення в армії при перевезенні тіла загиблого) на вітровому склі та «Ритуал» збоку.

Фургон заїхав з території РФ до окупованої території України вранці 9 червня. Транспортний засіб зафіксувала спостережна місія ОБСЄ, яка базується на російських прикордонних пунктах пропуску «Гукове» і «Донецьк» у Ростовській області. Про це йдеться у тижневому звіті Місії ОБСЄ станом на сьогодні, 15 червня.

Зазначається, що спостерігачі змогли побачити лише водія у цьому транспортному засобі. Після проходження прикордонних процедур контролю фургон поїхав на тимчасово окуповану територію України.

Крім того, 12 червня о 15.18 була помічена вантажівка з номерними знаками так званої ЛРН, яка перевозила чотири реактивні двигуни. Ця вантажівка проїхала з окупованих територій у РФ.