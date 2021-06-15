Авто для «груза 200» заметили на оккупированных территориях, фото: Trust.ua

https://racurs.ua/n156158-avto-s-gruzom-200-vehalo-iz-rossii-na-okkupirovannye-territorii-obse.html

Ракурс

Российско-украинскую границу на участке, который приходится на временно оккупированных территориях, пересек фургон с надписью «200» (условное кодированное обозначение в армии при перевозке тела погибшего) на ветровом стекле и «Ритуал» сбоку.

Фургон заехал с территории РФ в оккупированную территории Украины утром 9 июня. Транспортное средство зафиксировала наблюдательная миссия ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области. Об этом говорится в недельном отчете Миссии ОБСЕ на сегодня, 15 июня.

Отмечается, что наблюдатели смогли увидеть только водителя в этом транспортном средстве. После прохождения пограничных процедур контроля фургон поехал на временно оккупированную территорию Украины.

Кроме того, 12 июня в 15.18 был замечен грузовик с номерными знаками так называемой ЛРН, перевозивший четыре реактивных двигателя. Этот грузовик проехал из оккупированных территорий в РФ.