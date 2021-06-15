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Ракурс
Авто для «груза 200» заметили на оккупированных территориях, фото: Trust.ua

Авто с «грузом 200» въехало из России на оккупированные территории — ОБСЕ

15 июн 2021, 15:33
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Российско-украинскую границу на участке, который приходится на временно оккупированных территориях, пересек фургон с надписью «200» (условное кодированное обозначение в армии при перевозке тела погибшего) на ветровом стекле и «Ритуал» сбоку.

Фургон заехал с территории РФ в оккупированную территории Украины утром 9 июня. Транспортное средство зафиксировала наблюдательная миссия ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области. Об этом говорится в недельном отчете Миссии ОБСЕ на сегодня, 15 июня.


Отмечается, что наблюдатели смогли увидеть только водителя в этом транспортном средстве. После прохождения пограничных процедур контроля фургон поехал на временно оккупированную территорию Украины.

Кроме того, 12 июня в 15.18 был замечен грузовик с номерными знаками так называемой ЛРН, перевозивший четыре реактивных двигателя. Этот грузовик проехал из оккупированных территорий в РФ.

Источник: Ракурс


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