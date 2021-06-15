Авто с «грузом 200» въехало из России на оккупированные территории — ОБСЕhttps://racurs.ua/n156158-avto-s-gruzom-200-vehalo-iz-rossii-na-okkupirovannye-territorii-obse.htmlРакурс
Российско-украинскую границу на участке, который приходится на временно оккупированных территориях, пересек фургон с надписью «200» (условное кодированное обозначение в армии при перевозке тела погибшего) на ветровом стекле и «Ритуал» сбоку.
Фургон заехал с территории РФ в оккупированную территории Украины утром 9 июня. Транспортное средство зафиксировала наблюдательная миссия ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» в Ростовской области. Об этом говорится в недельном отчете Миссии ОБСЕ на сегодня, 15 июня.
Отмечается, что наблюдатели смогли увидеть только водителя в этом транспортном средстве. После прохождения пограничных процедур контроля фургон поехал на временно оккупированную территорию Украины.
Кроме того, 12 июня в 15.18 был замечен грузовик с номерными знаками так называемой ЛРН, перевозивший четыре реактивных двигателя. Этот грузовик проехал из оккупированных территорий в РФ.