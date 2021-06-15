Парковка. Фото: КМДА

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Парковка в Киеве существенно подорожает. Власти города обсуждают новые тарифы на парковку в центре.

Соответствующий проект распоряжения Киевской городской государственной администрации опубликовано на сайте КГГА.

Действующие тарифы пересматриваются впервые за 12 лет. Они не менялись с 2009 года, хотя с тех пор цены изменились на все, включая оборудование, энергоносители и оплату труда, — объяснил заместитель главы КГГА Константин Усов.

Теперь предлагается установить тариф на парковку в центральной части города не более 35 грн/час, на прилегающих к центру территориях — не более 25 грн/час, а в спальных районах оставить стоимость парковки без изменений — в размере 5 грн/час.

Власти планируют обеспечить киевлян бесплатной парковкой ночью, в выходные и праздничные дни. Установка нового тарифа призвана разгрузить центральную часть Киева. Вместе с этим предлагается изменить стоимость однодневного и месячного абонементов на парковку — их стоимость будет определяться в зависимости от тарифа в конкретной части города и промежутка времени, на который предоставляется услуга, одновременно будут действовать скидки.

Так, дневной абонемент будет стоить на 28% дешевле полной стоимости, месячный абонемент — на 50%. В прилегающих к центру территориях и спальных районах скидки на месячные абонементы составят 60% и 40% соответственно.

Город разработал систему электронных сервисов оплаты за парковку, что позволит очистить улицы Киева от нелегальных парковщиков. Механизм электронной оплаты исключает человеческий фактор и создает такие условия, при которых водителям не будет никакого смысла платить «самозванцам», поскольку это не освободит их от платы за парковку по официальному тарифу и от штрафа за его неуплату.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве парковка авто снова станет платной после ослабления карантина. Также в городе заработает автоматическая система фиксации нарушений правил парковки. Для инспекторов по парковке уже разработали специальную программу, которая будет работать на базе мобильных сервисов «Киев цифровой».